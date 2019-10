Michelle Hunziker sbotta su Instagram: «Ho chiamato Maria De Filippi per aiutarmi con Amici Celebrities? Ecco la verità»

di Emiliana Costa

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 21:00

A poche ore dalla semifinale del talent, in una serie di stories su Instagram, Michelle Hunziker dedide di fare un po' di chiarezza.Dopo la prima puntata della conduttrice svizzera - la quarta del talent - sui social tanti fan avrebbero criticato «la staffetta in conduzione», lamentando la mancanza di. Stasera, Maria sarà giudice speciale e sui social la conicidenza sarebbe apparsa sospetta: «».Ecco la replica di: «Antonio Ricci ha detto guarda Michelle, tu adesso sei in onda con Striscia, non puoi andare in contemporanea. Così Maria molto carinamente ha condotto le prime tre puntate».Continua Michelle Hunziker: «Entrare in una situazione del genere da una parte è ovviamente da matti. Ma a me piacciono queste sfide». E su Maria De Filippi super ospite, conclude così: «».