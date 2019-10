Amici Celebrities: Maria De Filippi ufficializza l'arrivo della Hunziker e lancia una frecciatina a Ballando

Ballando con le Stelle





«Molto sinceramente - annucnia Maria De Filippi al termine della terza puntata di Amici Celebrities - alla conduzione di questo programma non dovevo esserci io ma Michelle Hunziker, che però è stata aimpegnata con Striscia la Notizia. Proprio oggi Michelle ha finito il proprio compito e dalla prossima settimana, di mercoledì sera, ci sarà Michelle, sabato sera torna Tu si que Vales».

Doppio annuncio dunque: Amici Celebrities che riparte di mercoledì, il 9 ottobre, e poi che il sabato sera tornerà Tu si Que Vales, mentre Amici 19 tornerà a novembre come da palinsesto.

Domenica 6 Ottobre 2019, 01:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA