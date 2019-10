Amici Celebrities, la finale: Ciro Ferrara è il primo eliminato. «Il mio successo siete voi»

di Ida Di Grazia

Amici Celebrities

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 23:14

L'ex calciatore, che durante lache stiamo seguendo su, si è esibito insieme a Pierluigi Pardo, ha ringraziato tutti senza dimenticare i suoi compagni della squadra blu.Nonostante qualche problema di segnale, laprocede spedita. Il primo a dover abbandonare la gara era, come prevedibile,. L'ex calciatore è stato ripescato ed è arrivato in finale scalzando a sorpresa, la scorsa settimana Laura Torrisi. Sempre sorridente e scanzonato, Ferrara ha voluto ringraziare tutti prima di andare via: «sono entrato con un po' di pazzia e poi mi sono dato da fare.- dice guardando il pubblico - voglio ringraziare la giuria anche se ho preso dei 5 o dei 4... chi se frega! Ho accettato di buon grado quella che è un'opinione soggettiva e poi diciamoci la verità.... ho cantato con i piedi. Infine volevo ringraziare Maria che è più pazza di me per avermi scelto».