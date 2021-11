Amici, Carola scoppia a piangere. La rezione di Alessandra Celentano sorprende tutti

Ad “Amici” un faccia a faccia tra Carola e la professoressa di danza Alessandra Celentano. La ballerina Carola si è ultimamente classificata ultima in una delle prove di ballo, ottenendo il voto più basso.

Alessandra Celentano (Instagram)

Amici, il confronto fra Carola e Alessandra Celentano

Ad “Amici” un faccia a faccia tra la professoressa di danza Alessandra Celentano e Carola dopo il brutto voto ricevuto nella prova dalla studentessa. Carola confessa di non stare bene mentre la Celentano sottolinea che, sebbene non sia molto soddisfatta del suo percorso, ha comunque fiducia in lei, ma la aiuterà solo se cambierà il modo in cui affronta le cose: «Devi darti una svegliata. A lezione si fanno le correzioni e tu ci metti troppo. Non è che non ti impegni, ma ragiona meno. Fatti meno problemi e vai. Mi sto spendendo per te perché ci credo ma devo avere qualcosa in cambio. Avere carattere è fondamentale nella danza. Se non ti metti alla prova tutti i giorni con te stessa, vai nella mediocrità e io non voglio un’allieva mediocre».

Carola, ormai in lacrime, ha confessato le sue difficoltà: «Non è che non ascolto le correzioni è che se non ho la sicurezza di quello che faccio, non lo faccio. Non mi butto perché mi sembra di fare le cose male e mi dà fastidio. Io devo avere tutto sotto controllo. Se non so cosa sto facendo e cosa deve essere fatto non riesco»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Novembre 2021, 21:48

