Amici , caos in studio. Lorella Cuccarini s'infuria con Rudy Zerbi: «Non dire queste cose...». A pochi giorni dall'inizio del serale (previsto per sabato 20 marzo), inizia a salire la tensione tra studenti e insegnanti. La prima squadra formata è quella Celentano-Zerbi. Ma i nervi sono tesi. Solo ieri, l'ultima accesa discussione tra la prof di ballo Lorella Cuccarini e l'insegnante di canto Rudy Zerbi.

Leggi anche > Barbara D'Urso spiazza tutti e lancia un appello in diretta a Pomeriggio 5: «Lo dico a te, le stai spezzando il cuore»

Quest'ultimo, infatti, avrebbe detto che il giudizio dei giudici esterni, ricevuti nel corso dei mesi, interessano solo a lui e ad Alessandra Celentano. Mentre gli altri insegnanti, secondo Zerbi, sarebbero troppo protettivi. L'affermazione non sarebbe andata giù a Lorella Cuccarini che è sbottata in diretta: «Non è vero che a noi non interessa. Non dire cose che non sono giuste».

Nei giorni scorsi aveva fatto il giro dei social, l'affermzione di Maria De Filippi sulla performance di Arisa. Dopo l'emozionante esibizione, con tanto di acuto finale, la conduttrice aveva "asfalto" gli allievi così: «Dopo questo, la maggior parte di voi può prendere le proprie felpe e andarsene...». Il commento al vetriolo della conduttrice non era passato inosservato e, condiviso sui social da Trash Italiano, ha fatto il giro del web.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 23:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA