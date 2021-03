Amici, caos in diretta. Arisa si esibisce, Maria De Filippi s'infuria e spiazza tutti: «Adesso tornatevene a casa»

Amici , caos in diretta. Arisa si esibisce, poi Maria De Filippi spiazza tutti: «Adesso tornatevene a casa». Oggi pomeriggio, è andato in onda su Canale 5 il talent condotto da Maria De Filippi. Durante la puntata, c'è stato un momento di forte emozione. Arisa si è esibita, stregando tutti i presenti in studio. Ma è la reazione della conduttrice che sorprende i fan.

Dopo la performance di Arisa, con tanto di acuto finale, Maria De Filippi "asfalta" gli allievi e afferma: «Dopo questo, la maggior parte di voi può prendere le proprie felpe e andarsene...». Il commento al vetriolo della conduttrice non passa inosservato e, condiviso sui social da Trash Italiano, fa il giro del web.

Immediati i commenti dei fan. «Si chiama onestà intellettuale», scrivono ironici alcuni utenti. E ancora: «Maria l'ha toccata pianissimo». E infine: «Perché l'arco lo ha Queen Mary». Boom di like.

