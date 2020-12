Amici, Arisa nuova docente: «Il mio sogno da adolescente, ho fatto due volte il provino»

Arisa è la nuova docente della scuola di “Amici”, il talent di Maria De Filippi. La partecipazione nella vesti di professore di canto ad “Amici” è un sogno che si avvera per Arisa, che durante l’adolescenza ha provato per due volte ad entrare nel programma.

Arisa ad "Amici" si trova ora dall’altra parte della cattedra: “Devo confessare – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi” – che anch’io avevo provato ad entrare quando ero piccola. Ma, lo dico senza problemi, non ero pronta. L’ho sognato per tutta la mia adolescenza. Ci ho provato che avrò avuto circa 16 anni. E anche un’altra, a 17 mi pare. Comunque, in un’occasione avevo i codini e nell’altra i capelli rosa”.

Ora è al debutto (“Prima di tutto mi sento onorata e felicissima. Qui si punta a far bene tutti quanti, docenti, ragazzi, chi lavora dietro le quinte: Amici è una specie di regno delle favole: dove però la regina è buona”, al fianco di Maria De Filippi: “Lei è quel tipo di persona che non ha bisogno della forza per farsi rispettare: tu la stimi e la rispetti perché se lo merita. Mi sento molto orgogliosa del fatto che mi abbia affidato questi ragazzi, sapendo quanto tiene a loro, E non voglio deludere nessuno, né loro, né me stessa, né lei. Maria anzi vorrei che mi volesse un po’ di bene perché io gliene voglio tanto”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Dicembre 2020, 14:20

