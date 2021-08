Amici, Anna Pettinelli fuori dal cast? La sua reazione è furiosa

Da giorni si vocifera sui cambiamenti nel cast di Amici. Anna Pettinelli rompe il silenzio su un suo possibile addio al talent show condotto da Maria De Filippi. Secondo gli ultimi retroscena, infatti, Arisa e Anna Pettinelli non sarebbero state riconfermate come insegnanti, mentre Lorella Cuccarini dovrebbe cambiare materia e Raimondo Todaro dovrebbe subentrare nel ballo.

Amici, Anna Pettinelli fuori? La reazione

Stando ad un'indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, Anna Pettinelli dovrebbe abbandonare il cast del programma in vista della prossima edizione, la numero ventuno. La donna risponde piccatamente sui suoi social. «Fatevi un bagno, un vaccino che sarebbe l’ora, siate spensierati, godetevi ‘sti spicci di vacanze e soprattutto non credete a tutto come i somari. Che volano. E volano bassi».

Amici, la reazione di Arisa

Anche Arisa ha rotto il silenzio. Su Instagram si è scagliata contro il giornalista che ha lanciato l'indiscrezione. «Io non sono sgangherata. Sono un’artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Pyscho si. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio non parlare di ciò che non sai e fatti i c…i tuoi», ha scritto Arisa in una storia Instagram.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Agosto 2021, 20:59

