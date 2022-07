Amici, Alessandra Celentano e Veronica Peparini scatenate nel karaoke alla reunion con gli allievi

Mentre il work in progress per la nuova edizione di Amici è già cominciato, alcuni dei protagonisti fanno una reunion in una circostanza decisamente inedita. Per la prima dalla fine del talent, al ritrovo di classe erano presenti la coppia Albe e Serena Carella e anche due volti storici del programma, le professoresse Alessandra Celentano e Veronica Peparini, che si sono scatenate al karaoke.

Sono i più belli e i più dolci al mondo 🥰 e Leo è iconico 🔝 #seralbe pic.twitter.com/MDZudrDtcL — Sere 🫶🏼🌊 (@holdontoyou13) July 18, 2022

Allievi e insegnanti si sono ritrovati in occasione uno stage di danza tenuto dall'ex ballerino professionista del programma Kledi Kadiu, a Desenzano del Garda, Brescia. Oltre alla danza, però, c'è stato anche divertimento, come testimoniano gli scatti e i brevi video pubblicati sui social. Alessandra Celentano e a Veronica Peparini, spesso al centro di scontri nella scuola, hanno cenato insieme agli ex allievi e si sono scatenate al karaoke, condividendo il microfono e facendo sorridere i presenti.

Nonostante manchi ancora qualche mese all'inizio della prossima stagione di Amici, sono già state diffuse le prime indiscrezioni sul nuovo cast. Una di queste riguarderebbe il ritorno di Arisa all'interno del talent show, probabilmente come insegnante di canto, che prenderebbe il posto di Raimondo Todaro, il quale avrebbe un progetto oltreoceano in ballo. Per quanto riguarda gli allievi, si vocifera una possibile partecipazione del figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Luglio 2022, 21:42

