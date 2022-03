Amici, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi a Verissimo: «Ci conosciamo da prima, ecco perché»

Amici è alla sua seconda puntata del serale e a Verissimo ecco i retroscena di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, coppia ormai consolidata di insegnanti alla guida di una delle squadre in gara. I due ribadiscono la necessità che i ragazzi imparino all'interno della scuola più dalle critiche che dai complimenti. Gli insegnanti svelano a Silvia Toffanin che si conoscevano prima del talent condotto da Maria De Filippi.

«Ci conoscevamo già tramite l'ex moglie... Sono anni che le prova tutte perché lui è un marpione», scherza Celentano. Poi tornando seri spiegano di avere in comune la passione per il lavoro e la sincerità: «Credo che l'onestà sia la prima cosa, ma non è mai facile dire la verità». «La cosa bella di Amici è che è l'unica scuola e qui si impara», aggiunge Zerbi.

Poi siparietto sul carattere indomabile dell'insegnante di danza. «Sono l'unico che ha il coraggio di entrare nel camerino e di dirglielo. Entro, urlo ed esco sconfitto», spiega Zerbi. Questa sera andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata del serale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Marzo 2022, 17:02

