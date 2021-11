Amici, Alessandra Celentano vuole cacciare Serena: «La sua fisicità non è adatta alla danza»

Alessandra Celentano non nasconde i suoi dubbi su Serena, una delle allieve di Amici di Maria De Filippi. L'insegnante ha chiaramente affermato che vorrebbe vedere la ragazza fuori dalla scuola non ritenendola idonea alla danza a causa della sua fisicità.

Ora la Celentano ha chiesto la sfida con Alessia, una ballerina molto più esile di lei. «Il tuo fisico a me non piace perché sei grossa», le aveva detto senza tanti giri di parole in puntata. Una frase che ha colpito Serena che ha detto ai suoi compagni sfogandosi: «Lo so di non avere le linee per il classico, in questi anni ho puntato su altro: sul movimento, sulla dinamica, sul lavoro a terra. Ma lei non mi ha detto di migliorare, mi ha detto no e basta. So che arriverà la sfida».

L'insegnante infatti ha proceduto di conseguenza: «Sin dal primo giorno ho detto che è un banco regalato e che fuori ci sono delle ballerine vere, che meritavano più di lei il posto. Ho deciso di mandarla in sfida con Alessia, che ha il fisico che una ballerina dovrebbe avere». Serena spiega che ormai le questioni legate alla fisicità dei ballerini dovrebbero essere superate, a maggior ragione che lei ha scelto la danza moderna.

