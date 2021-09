Amici, Alessandra Celentano e il mistero del post su Raimondo Todaro. Lui interviene sul social: «Il rischio è...»

Raimondo Todaro ha lasciato “Ballando con le stelle” e sul web si è diffusamente parlato di un suo approdo ad “Amici”. Todaro ha negato la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi ma un post scritto dalla professoressa Alessandra Celentano e ricondiviso poi dall’account ufficiale della trasmissione ha acceso la discussione nel popolo del web.

Amici, Alessandra Celentano e il mistero del post su Raimondo Todaro

Raimondo Todaro ha lasciato dopo diversi anni “Ballando con le stelle” e, dopo che si era diffusa la notizia di un suo ingresso nel cast di “Amici”, ha smentito di aver avuto contatti con Maria De Filippi, conduttrice e deus ex machina del talent: «Giuro su mia figlia – ha spiegato in un’intervista a “Oggi” - che non ho firmato alcun contratto e non c’è al momento nessuna trattativa economica con Maria De Filippi per Amici. Questo non significa che non mi piacerebbe che ci fosse. Ho scelto di lasciare un programma di successo dopo 15 anni perché sentivo che non avevo più nulla da dare e viceversa. E Milly Carlucci lo sa».

Misteriosamente però l’account Instagram della trasmissione ha rispostato una condivisione di Alessandra Celentano. La professoressa di danza si riferisce proprio al collega Todaro: «Ho letto quest’estate l’intervista di Raimondo Todaro su "Oggi". Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici, anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché "la danza è una" e forse lo capirebbe Maria perché non prenderlo?». Una condivisione inaspettata che ha fatto pensare ad alcuni follower, nonostante le smentite, a un prossimo ingresso di Todaro nella scuola per talenti della De Filippi.

La risposta di Raimondo Todaro

Dal canto suo Raimondo Todaro ha provveduto a rispondere dal suo account Instagram. Nel suo recente post il ballerino, con ironia, lascia qualche speranza sulla sua possibile partecipazione: «Cara Alessandra, anzi scusi… maestra Celentano – ha scritto sul social - Sono Pronto! Il rischio è che se verrò forse finalmente tu, anzi lei, vedrà che la danza non è una sola…ma ci sono tante sfumature…».

