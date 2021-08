Amici, Aka7even in coma da bambino: «Un virus aveva attaccato il cervelletto...»

Con la sua partecipazione ad “Amici”, dove è arrivato nella fase finale, Aka7even, al secolo Luca Marzano, si è fatto conoscere dal grande pubblico. Nella scuola di Maria De Filippi Aka7even è stato uno degli indubbi protagonisti e in un’intervista è tornato a parlare del suo passato, quando da bambino è rimasto in coma per 7 giorni.

Amici, Aka7even in coma da bambino

Oggi Aka7even è un cantante di successo e la sua canzone, “Loca”, continua ad essere una hit. Il passato del cantante di “Amici” però non è stato semplice, con una grave complicazione quando era ancora un bambino: «A 7 anni – ha raccontato in un’interista al “Corriere della sera” - sono finito in coma per una crisi epilettica causata da un virus che aveva attaccato il cervelletto. Ci sono rimasto 7 giorni, credo per questo di avere 7 vite, come i gatti, Fisicamente non sono certo un palestrato, ma sto imparando a convivere con i miei difetti».

“Amici” per Aka7even è stato un trampolino di lancio fondamentale: «Un’esperienza bellissima. Pesante, anche, perché ti trovi a convivere con persone completamente diverse da te, ma questo ti porta a crescere. Senza contare del miglioramento artistico: esci che sei l’opposto rispetto a quando sei entrato». E grazie al programma condotto da Maria De Filippi ha trovato la sua dimensione: «Mi ero presentato come un trapperino con questo modo un po’ da latin lover, oggi sono diverso. Avevo qualche timore prima di partecipare ad “Amici”, pensando che sarebbe stato più complicato farsi prendere sul serio. Mi sono reso conto che non è così. Ma per il resto tengo aperta ogni porta: oggi sono un artista, domani potrei scegliere di fare il meccanico».

