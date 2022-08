Amici 22, Mattia Zenzola torna in classe? Ecco cosa sta succedendo e chi saranno i nuovi allievi

A poche settimane dall'inizio della nuova edizione di Amici 22, probabilmente lunedì 19 settembre, c'è un rumors che infiamma i fan della trasmissione di Maria De Filippi: Mattia Zenzola torna in classe? Il ballerino aveva abbandonato il programma a causa di un grave infortunio a un passo dal serale.

Arisa compie 40 anni, la dolce dedica di Vito Coppola: «Tu sai già tutto. Nessuno può capire». I fan sognano

Amici 22, Mattia Zenzola torna in classe?

Mattia Zenzola ha partecipato ad Amici 21 nella classe con Raimondo Todaro. Purtroppo il suo sogno di arrivare in finale si è dovuto interrompere a causa di un grave infortunio. Un addio tra le lacrime quello di Zenzola che si è concluso con la promessa di Todaro «Guarisci e torna, hai un banco assicurato».

La realtà però sembrerebbe un altra. Non c'è alcun banco già assegnato per l'edizione di Amici 22 e secondo la fan page di Amici, Mattia nelle scorse settimane, ha sostenuto il provino per poter tornare nuovamente nella scuola più amata d'Italia

Amici 22, quando inizia

Ancora non c'è una data ufficiale, ma a quanto pare le registrazioni dovrebbero iniziare già giovedì 15 settembre, quindi sembrerebbe plausibile poter vedere i nuovi allievi che comporranno la classe di Amici 22 già il lunedì successivo (19 settembre ndr).

Amici 22, i professori

Confermati quasi tutti i professori della nuova edizione ad eccezione della Pettinelli e la Peparini. Grande ritorno invece di Arisa.

I professori della categoria canto saranno: canto Rudi Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa (invece di Anna Pettinelli), Professori ballo: Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Emanuel Lo (coreografo e compagno della cantante Giorgia che è stato coach di Amici nell’edizione 2016/2017 e che sostiuirà Veronica Paparini).

Amici 22, i nuovi allievi

In attesa che riparta il programma si rincorrono le voci sui possibili allievi di questa nuova edizione di Amici 22. Oltre al nome di Mattia Zenzola si è parlato anche della partecipazione di un altro figlio d'arte. Dopo LDA figlio di Gigi D?Alessio si è parlato una possibile partecipazione di Giovanni Antonacci, figlio del cantautore Biagio e nipote di Gianni Morandi. Un gossip morto sul nascere e smentito dal diretto interessato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Agosto 2022, 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA