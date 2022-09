Amici 22, mandato per errore la puntata sbagliata: quando vedremo quella di mercoledì?

Amici 22 è finito nei radar delle discussioni online per via della programmazione di Canale 5 che ha commesso un errore. L’intoppo non è sfuggito ai seguaci della trasmissione. Mercoledì 28 settembre infatti è stata trasmessa per errore la stessa puntata già mandata in onda lunedì 26. Gli spettatori hanno così rivisto alcuni esami degli ultimi classificati di domenica, con la riassegnazione di alcune maglie da parte dei professori. Anche l’emittente si è accorta dell’errore, e ha presto comunicato sui social cosa è successo. “Per un errore tecnico oggi è andata in onda la puntata di Amici già trasmessa lunedì scorso. Canale 5 si scusa con i suoi telespettatori” ha twittato il profilo ufficiale di Mediaset. Resta però da capire quando sarà possibile recuperare la puntata mai trasmessa. Verrà mai riproposta su qualche piattaforma? Photo Credits: Red Communications; music: “Funday” from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Settembre 2022, 11:53

