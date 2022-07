Amici 22, ci sarà anche il figlio di Biagio Antonacci? Lui smentisce: «Mai stata mia intenzione»

Ha un passato illustre, un presente promettente e un futuro ancora tutto da scrivere Giovanni Antonacci, il figlio ventenne di Biagio Antonacci e Marianna Morandi, che da settembre potrebbe essere nella nuova classe di Amici 22, in onda a partire dal 18 settembre.

Leggi anche > Blanco molestato in concerto, Biagio Antonacci: «Anche a me è successo e mi piaceva»

Amici 22, in classe anche il figlio di Biagio Antonacci, ma il ragazzo smentisce: «Non è mai stata mia intenzione»

Dopo Lda, nome d'arte di Luca D'Alessio, figlio del celebre cantautore napoletano, in cima alle preferenze di ascolto con il suo singolo «Bandana», stavolta potrebbe toccare a un altro figlio d'arte la cui passione per la musica non gli deriva solo dal padre Biagio, ma anche dal nonno Gianni Morandi.

Il ragazzo infatti è nato dalla relazione che Antonacci strinse a partire dal 1993 e fino al 2001 con Marianna, la primogenita del cantautore emiliano e Laura Efrikian. E in effetti i tratti del volto tradiscono una certa somiglianza con il cantante di «Fatti mandare dalla mamma». Ebbene, il ragazzo potrebbe presto salire a bordo del talent show dove dovrà dimostrare tutto il suo talento.

La smentita del figlio di Biagio Antonacci

Come riporta Fanpage, a confermare il suo ingresso nella squadra è l'opinionista Amedeo Venza, che scrive: «Si chiama Giovanni ed è il figlio del grande Biagio Antonacci. Stando ad alcune indiscrezioni sarebbe già confermato il suo banco nella prossima edizione di Amici». A smentire la notizia, tuttavia, è stato due ore fa il diretto interessato, che in una storia ha scritto: «Vedo scritto da giorni che farò «Amici» ma non è vero. Non è mai stata mia intenzione tutto qui», seguito da un cuore. Difficile capire se si tratti di una dichiarazione attendibile o se sia solo un modo per stemperare la tensione e minimizzare il proprio ingresso nel talent. Per saperne di più non resta che attendere.

Chi è il figlio di Biagio Antonacci e il nipote di Gianni Morandi

Classe 2001, Giovanni ha già mosso i primi passi nel mondo della musica italiana, debuttando con il singolo «Se mi scegli», seguito da «Dose». Appassionato di musica rap, ama anche suonare la chitarra e il pianoforte.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Luglio 2022, 22:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA