Amici 21, chi è stato eliminato tra LDA, Calma, Aisha, Nunzio, Crytical, Leonardo e Christian: la decisione di Rudy Zerby e Alessandra Celentano

Ogni comportamento ha delle conseguenze. È quello che Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno voluto insegnare ai ragazzi di Amici 21, responsabili di avere tenuto una condotta non consona al programma. Scarso impegno da parte loro e un atteggiamento poco propenso allo studio avrebbero spinto i due insegnanti a una decisione drastica: procedere all'eliminazione di due concorrenti, uno per la danza e uno per il canto, tra LDA, Calma, Aisha, Nunzio, Crytical, Leonardo e Christian.

Leggi anche > Amici 21, verso il serale: a rischio 7 ragazzi. Zerbi: «Non siete in un villaggio!»

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano comunicano il verdetto ai ragazzi.

Nel daytime di oggi, i sette allievi si sono sfidati per decretare chi sarà eliminato. Tuttavia, alla fine delle perfomance e dopo una bella strigliata, i due insegnanti decidono di ripensarci e, a sorpresa, confermano che nessuno di loro lascerà la scuola.

Finiti a rischio eliminazione, LDA, Calma, Aisha, Crytical per il canto, Nunzio, Leonardo e Christian per la danza, appaiono subito sconfortati e scoraggiati. «Devo uscire per questo? Che vengo qua a ca**ggiare?» polemizza Christian, mentre Crytical e Nunzio sono in lacrime. Nonostante lo scoramento i concorrenti si esibiscono e i giudici si preparano per il verdetto.

Dopo le performace, in attesa delle classifiche di Amici 21, gli allievi eliminabili rincarano la dose, contestando il provvedimento voluto da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Tra i più critici verso gli insegnanti c'è il figlio d'arte LDA, che è insorto rivendicando il tempo e le energie spese per la scrittura creativa rispetto alle ore di riposo: «Scrivo barre h24 e se mi riposo è per riposarmi». Per il 18enne le sfide a eliminazione lampo avrebbero dovuto essere estese anche al resto della classe, sempre per cattiva condotta.

Le polemiche si quietano al momento del verdetto. Nessun provvedimento disciplinare per gli allievi: preso atto del loro pentimento, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano comunicano infatti ai diretti interessati di voler dare loro una seconda chance. «Significa che qualcosa l’avete imparato. Tornate in casetta». Alle parole del maestro i ragazzi appaiono tutti più sollevati, ma intanto le polemiche sul web non placano e c'è chi promette: «Non vi perdoniamo per aver ridotto così i ragazzi!». Ma insomma, tutto è bene quel che finisce bene.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Febbraio 2022, 22:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA