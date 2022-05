Amici 21, Sissi pubblica l’album Leggera: «Cerco di affrontare tutto con il sorriso»

Reduce dalla finale di ‘Amici 21’, la ventitreenne Sissi pubblica il suo album dal titolo ‘Leggera’, disponibile in fisico e digitale da venerdì 27 maggio. “È una cosa mia questa leggerezza, è il modo in cui affronto tutto, ‘Amici’ compreso, senza pensare troppo alle conseguenze delle cose. Altrimenti impazzisco con mille miliardi di pensieri – ci racconta la giovane artista – Cerco di affrontare tutto con il sorriso, con positività e mi piace anche rendere felici che le persone intorno a me. Non vorrei mai essere vista come una persona cupa, perché non lo sono, quindi è inutile che crei distanze – continua Sissi – Sono sincera, faccio le cose così e questo approccio mi rende felice”. Foto Cestari da Ufficio Stampa Sugar Music

LEGGI ANCHE: -- LDA, dopo ‘Amici’ il primo album: «La paura non deve frenare dal provare a volare»

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Maggio 2022, 08:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA