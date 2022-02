Amici 21, il talent verso il serale: Carole ottiene la maglia: «Sei una brava ballerina»

Fra meno di un mese, inizierà il serale di Amici 21. Sono 4 i concorrenti che finora erano stati ammessi alla fase serale del talent show, 2 ballerini e 2 cantanti: Michele, Dario, Sissi e Alex. Ad accedere dalla puntata di oggi è invece la danzatrice Carola.

La classifica tiene conto dei voti generali ottenuti anche nelle altre prove di danza sostenute. Serena è la ballerina che si classifica al primo posto, Alice al secondo, terza posizione a parimerito John e Leonardo. Poi c'è Carola e ultimo Nunzio. Raimondo Todaro, che segue da casa, e deve dare un giudizio proprio su Nunzio. Per lui il giovane deve rimanere.

I voti di Carola vengono chiesti dalla Celentano, poco convinta della sua penultima posizione: 9, 7.5, 7 e 6+ (da Garrison). «Non potevi che essere tu a dare questo voto a Carola, non so cosa hai visto», dice la Celentano inalberata: «Tu ce l'hai con la danza classica o non so cosa!».

Dopo l'esibizione Todaro da casa decide che Leonardo deve continuare ma non è ancora pronto per il serale. Poi si passa a Nunzio che, sul palco, balla sulle note di "Beat it"! La maestra Celentano lo critia pesantemente per il suo atteggiamento da superbo, sottolineando che a lei non piace né quando danza né quando non danza. Il maestro Todaro da casa replica fortemente ai giudizi della Celentano.

Poi è il momento di Carola, che si è aggiudicata anche la prova Tim. La Celentano le consegna la maglia del serale dicendo: «Carola non sarà una ballerina qualunque, ma una brava ballerina. Per questo motivo le consegno la maglia del serale!».

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Febbraio 2022, 21:33

