Amici 21, è Sabrina Ferilli show. L'attrice scherza con Maria De Filippi: «Senza di lei non si muove un ca**o». Durante la diretta della terza puntata, la Ferilli ha sostituito egregiamente Stash, assente per Covid e il feeling con la padrona di casa è sotto gli occhi di tutti.

«Gli amici si riconoscono nel momento del bisogno», così è stata introdotta, durante la terza puntata di Amici 21 Sabrina Ferilli che ha sostituo Stash come giudice, durante il serale andato in onda sabato 2 aprile. L'attrice ha subito riempito la scena con la sua solarità.

Con le sue battute estemporanee la Ferilli ha dominato e oscurato gli altri girati Stefano De Martino e Emanuele Filiberto. Ma uno dei momenti più divertenti è quando la Ferilli chiede aiuto alla De Filippi a causa del microfono incastrato dentro il vestito.

«E' inutile che chiamo i microfonisti - scherza la Ferilli - Ho tre chili di piombo di microfono che se ne vanno in giro per il vestito. Mi sta bucando la schiena, scusate ma tanto il microfonista non sarebbe mai entrato, perché se lei non dà gli ordini, io posso anche morire, ardere come Giovanna d’Arco, tanto non gli frega un caz*o a nessuno».

