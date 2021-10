Amici 21, scontro tra Raimondo Todaro e la Celentano? Lui sbotta: «Sta esagerando»

Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano? E' quanto si evince dal daytime trasmesso oggi. Sembra, infatti, che sabato, durante la settiman puntata, andrà in onda un scontro epico tra i due professori di Amici 21. Non sarà una novità, di certo, ma stavolta pare che la Celentano abbia alzato i toni per difendere i suoi allievi, ma soprattutto ha fatto notare un particolare che finora era rimasto inosservato. Alessandra Celentano ha assegnato una una coreografia ricca di tecnica e di prese a Serena e Christian. In realtà, il compito era per la ballerina, ma essendo un passo a due, ha inserito anche il ballerino.

Serena e Christian non si sono opposti inizialmente, fino a quando Christian ha ricevuto la busta rossa della sfida. Veronica Peparini ha messo in sfida Christian, e, per questo, lui ha chiesto di non fare il passo a due della Celentano. La sua richiesta derivava dal fatto che avrebbe dovuto dedicare alla coreografia della maestra Alessandra molto tempo, sottraendolo alle prove per la sfida.

Ma la Celentano non ha accettato, quindi Christian e Serena si sono rassegnati. Ed è qui che è intervenuto Raimondo Todaro, convocando i suoi due allievi per un confronto. Todaro ha chiesto di vedere insieme a loro la coreografia del compito e ha iniziato a contare le prese, risultate numerose. «La Cele sta un attimino esagerando» ha sbottato.

Per cui, con modi pacati, il professore ha spiegato che Christian non farà il compito della Celentano, a prescindere dalla sfida. Il motivo? La troppa tecnica richiesta per le prese, per cui l'allievo, ancora poco pronto, rischia di farsi male. Inoltre, ha continuato Todaro, se il compito è per Serena, la Celentano dovrebbe scegliere un allievo che secondo lei è bravissimo. «La deve fare Guido. Dice che è uno di quelli che fisicamente ha i requisiti giusti». E poi per una coreografia del genere mi chiama Christian» ha detto Raimondo ai suoi allievi.

