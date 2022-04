Amici 21, Todaro choc contro la Celentano: «Ci schifi». E lei ribatte: «Voi ignoranti, io non sbaglio mai»

Amici 21, Todaro accusa la Celentano: «Tu ci schifi», la maestra ribatte: «Siete ignoranti, io non sbaglio mai». Nuova lite tra i maestri ballo anche durante la terza puntata del serale. Volano accuse pesanti tra i due che di certo non se le mandano a dire.

Se Alessandra Celentano continua a coccolare i propri allievi a discapito degli avversari «Lo capite che i nostri allievi sono forti» dice, tutti gli altri coach sottolineano sempre la bravura degli allievi in ogni performance. «Noi apprezziamo i vostri allievi - ribatte Todaro - siete voi che schifate i nostri».

«No Schifare no», ci tiene a precisare la Celentano. Ma a stuzzicare la Celentano ci si mette anche Maria De Filippi che dopo aver visto la performance del ballerino Michele sottolinea «Io un po' di ballo ne capisco e sinceramenteho visto danza classica in questa che doveva essere danza essere moderna». Todaro coglie l'occasione per metterci il carico: «Non è che cambi musica e cambi stile. Se avessi messo musica classica di sottofondo, la coreografia sarebbe stata perfetta».

La Celentano sbotta: «Siete ignoranti. Ecco ha parlato l'ignoranza e tu sei un ragazzino. Io sono una professionista e non sbaglio», anche Todaro non ci sta: «In 21 anni di Amici non ti sei mai messa in discussione, non hai mai pensato di aver sbagliato eppure ci sono persone che dicevi che avrebbero dovuto andare in campagna e invece Umberto Gaudino, Recchia, Daniele Sibilli e ora sono qui tra i professionisti».



A placare gli animi ci pensa Stefano De Martino con na battuta divertente: «Stefano non lo criticavi? E infatti è qui a fare il giudice».

