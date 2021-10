Amici 21, anticipazioni: provvedimenti, maglie e sfide della nuova puntata di lunedì

Tante novità e cambiamenti attendono la nuova puntata di Amici 21 che, eccezionalmente, cambia programmazione per cedere la domenica alla Nazionale Azzurra di calcio che disputerà la finale per il terzo e quarto posto di Nation League. Il talent, quindi andrà in onda lunedì 11 ottobre nel primo pomeriggio, al posto di Uomini e Donne. Ma per i fan del programma, ci sono già le anticipazioni del blog 'Quelli che tutti vogliono sapere' che spoilerano maglie sospese, nuove sfide inaspettate, ospiti e radio presenti in studio.

Si parte già con le sfide per il provvedimento disciplinare: Mattia, Christian, LDA e Luigi vinceranno la sfida. Il ballerino di latino-americano eseguirà due coreografie e Maria De Filippi farà i complimenti alla sfidante Claudia. Christian invece ballerà solo una volta, una coreografia uguale allo sfidante. Per cui, Raimondo Todaro, che si era infuriato con i suoi allievi, non perderà neanche un ballerino. Luigi Strangis si esibirà nel singolo Maybe Tomorrow e nel suo inedito. Così anche LDA, che canterà il suo inedito e otterrà l’unanimità dai professori.

Sulla conferma delle maglie, non per tutti c'è stato un esito positivo. Se, all'inizio, Anna Pettinelli confermerà la sua maglia di Inder, alla visione di una clip in cui si vede lei usare il telefono e non rispettare gli orari, la Pettinelli deciderà di sospendere la felpa. Idem per la Lorella Cuccarini che sospenderà la felpa a Flaza per il suo comportamento: l’esibizione andrà bene, ma in un video si vedrà che la cantante non rispetta gli orari, non fa palestra, usa il telefono e segue le lezioni in modo un po’ svogliato.

Confermato Matt, così come Carola anche se la ballerina della Celentano sbaglierà una diagonale e non passerà inosservata alla temuta maestra. A proposito della ballerina, anche in questa puntata si parlerà del presunto flirt con Luigi: i due si sono chiariti nel daytime di oggi, sarà amore?

Ci sarà una piccola discussione anche su Tommaso, tutte le altre felpe saranno confermate. Serena non si esibirà perché ha un problema a un tendine, che dovrebbe rientrare entro la prossima registrazione. Elisabetta è in sfida ad Amici 21, per decisione della Cuccarini di farla gareggiare la prossima settimana contro una ragazza di nome Alessandra.

