Amici 21, Nunzio attacca Raimondo Todaro dopo aver perso la sfida di ballo: «È una ripicca»

Ad Amici 21, Nunzio Stancampiano ha perso la sfida contro Mattia per entrare nella scuola. In una diretta Instagram, però, il ballerino si è poi scagliato contro il suo ex maestro di ballo Raimondo Todaro, svelando cosa è successo in passato con lui. foto: Kikapress, Red Communications; music: "Summer" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 10:28

