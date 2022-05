Amici 21, Luigi chiarisce con Carola al telefono e Maria De Filippi scherza: «Che tuffo al cuore!»

E' tempo di bilanci ad Amici di Maria De Filippi. La conduttrice ha deciso di rendere felici i fan di Amici 21 parlando in casetta di due rapporti che piacciono davvero tanto, sin dall’inizio dell’edizione. Il primo è quello tra Luigi Strangis e Alex Rina, che erano molto amici finchè qualcosa fra loro non si è rotto. Ma ora la situazione sembra andar meglio e Maria ha raccontato loro ciò che pensa il popolo del web di loro. Maria ha raccontato che quando hanno litigato in molti sui social erano dispiaciuti e hanno chiesto che facessero pace. Difatti, quando si sono riappacificati, sorrdendosi nel daytime, su Twitter ci sono stati numerosi commenti. Ma non è solo questo il rapporto commentato con tweet continui. Luigi ha scoperto le parole di Carola Puddu a Verissimo. La ballerina ha parlato del loro amore, ma dandone una versione più razionale. «Beh è stata molto dolce, carina. Ha definito tramite un concetto di amore un volersi bene, che alla fine era così. Sembrava più matura. Sì, un’altra Carola» ha commentato Luigi.

Maria ha interpellato anche Serena, che pare fosse al corrente di tutto da sempre. «Carola ha sempre avuto in mente Luigi, tutti i giorni» ha detto. Lei stessa le ha consigliato di dimenticarlo e di rassegnarsi, visto che non era un amore corrisposto. La conduttrice ha spiegato che Carola ha deciso di vivere questo sentimento nonostante non fosse ricambiato da Luigi. Alla fine ha razionalizzato tutto.

Quindi Maria ha chiesto a Luigi se aveva voglia di parlare con Carola, lui ha risposto di sì: «Ti volevo chiedere se potevo, è stata molto carina». Maria ha spiegato che avrebbero solo dovuto rintracciarla e poi li avrebbe messi in contatto. Poco dopo però ha detto: «È in palestra». Luigi ha pensato fosse la palestra della scuola ed è rimasto senza parole. E lì, Maria lo ha notato e si è divertita a stuzzicare il cantante: «Ammazza che tuffo al cuore!». Carola era nella palestra della sua città.

La conduttrice ha promesso a Luigi che li avrebbe messi in contatto e, infatti, oggi è andata in onda nel daytime la telefonata tra Luigi e Carola. Il cantante ha detto: «Ho visto l’intervista. Ti dico la verità, mi è piaciuta molto. Ti ho visto diversa, più tranquilla e matura. Mi ha fatto molto piacere vederti in quel modo, più leggera. Sento che hai capito quello che io cercavo di farti capire da mesi». Carola ha confermato e ha spiegato che quando si esce dal programma, passato lo smarrimento dei primi giorni, si riflette tanto.

La ballerina ha parlato dell’imminente trasferimento a Roma visto che lavorerà con la compagnia ed è molto contenta. «Comunque mi manchi tanto Gigi» ha detto. E lui ha risposto: «Anche tu, si sente che manca qualcosa in casa».

