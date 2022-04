Amici 21, Lorella Cuccarini furiosa con Rudy Zerbi: «La confusione ce l'hai nel cervello»

Amici 21, Lorella Cuccarini contro Rudy Zerbi: «La confusione ce l'hai nel cervello». Durante la diretta della quarta puntata del serale i due coach si sono beccati durante l'esibizione dei rispettivi cantanti, Alex e Luigi, in merito alll'interpretazione del brano "Signor Tenente" di Giorgio Faletti.

A lanciare il guanto di sfida è Rudy Zerbi che chiede ad Alex e Luigi di cantare e soprattutto interpretare, il brano che Giorgio Faletti portò a Sanremo nel 1994: "Signor Tenente" . Un brano intenso dal grande significato, tanto che i ragazzi prima di portarlo lo hanno studiato per molto tempo, proprio per capirne il significato fino in fondo.

«Nell'interpretazione di Luigi - commenta Zerbi al termine dell'esibizione - ho sentito il senso di questo brano. Ho dato loro tre settimane per prepararlo, perché volevo avessero gli strumenti per farlo. Con Alex non sento la rabbia, il dolore di un ragazzo di 20 anni che sta affrontando una cosa simile. Vedo solo confusione».



A sorpresa Lorella Cuccarini ribatte stizzita: «La confusione ce l'hai tu nel cervello. Visto che dici che Alex è sempre inca**ato, stavolta l'ha interpretata così». Per Alex Zerbi non è equo: «Secondo me è una frase che già volevi dire, indipendentemente dalla mia esibizione».

A vincere la sfida però e Luigi e così anche la prima manche che viene assegnata al duo Zerbi - Celentano.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Aprile 2022, 22:53

