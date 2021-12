Amici 21, le anticipazioni della puntata del 5 dicembre: eliminazioni, sfide e biglietti segreti

È già polemica sulle anticipazioni di Amici. Nella puntata che andrà in onda domenica 5 dicembre, ci saranno tre eliminati. In particolare, sta facendo scalpore sui social l’eliminazione della ballerina Virginia, entrata solo una settimana fa. Ma non è stato l’unico cambio di banco di Alessandra Celentano, perché ci sono stati anche altri eliminati: Guido e Tommaso.

I due ballerini hanno affrontato la sfida perché sono risultati ultimi in classifica nella gara interna tra ballerini, vista nel daytime di oggi. Con loro anche Carola, che invece ha vinto la sfida. Secondo quanto riportato dal blog "Quello che tutti vogliono sapere", Guido pare sia stato sostituito dalla Celentano. La maestra Alessandra da qualche settimana si era lamentata col ballerino del suo percorso nella scuola, quindi non c’è da stupirsi: al suo posto è entrato un nuovo ballerino, Cristiano. Nella sfida di Virginia, Celentano e Peparini si sono ribellate all’esito deciso da Garrison. Quest’ultimo ha fatto entrare Cosmary, una nuova ballerina, ma le due insegnanti non erano d’accordo.

Si è parlato di Sangiovanni, dopo il risultato raggiunto su Spotify, ed è stato mostrato il Disco D’Oro vinto da LDA.

C’è stata la seconda sfida tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Dopo il bacio con Todaro e la non decisione di Francesca Tocca, stavolta ha giudicato Maria, come promesso. Sebbene molti fossero certi, sui social almeno, che la De Filippi per dispetto avrebbe assegnato la vittoria alla Cuccarini, così non è stato: la vittoria è andata alla Celentano.

Mattia ha ripreso finalmente la maglia, dopo averla sudata per dieci giorni e oltre, nonostante non sia riuscito a portare a termine il compito di Todaro. Ma non è tutto. La Celentano ha attaccato Christian, suggerendogli di fare il calciatore anziché il ballerino. Serena ha ballato una coreografia di hip hop e secondo la maestra questo sarebbe lo stile in cui può brillare, ma Veronica Peparini non era d’accordo.

Nei palloncini in questa puntata, erano nascoste delle domande a cui rispondere oppure no, preferendo una penitenza. A Sissi hanno chiesto se è innamorata, ma lei ha preferito rinunciare a una ciocca di capelli anziché rispondere. Ad Alex invece hanno chiesto cosa non sopporta di Serena, lui ha risposto: «è testarda». Ci sono stati anche filmati in cui si è parlato degli amori nati in casetta, tra cui Sissi e Dario, e poi c’è stato un filmato di Guido, Luigi e Dario che imitano i tre professori di ballo.

