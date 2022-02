Amici 21, John Erik rivela a Veronica Peparini il dramma nascosto: «Mi sentivo prigioniero»

Oltre la danza c'è di più. Lo sa bene John Erik il nuovo ballerino di Amici 21 che, entrato da pochissime settimane nel talent, ha confessato il suo dramma familiare. Al centro delle rivelazioni di oggi il suo difficile rapporto con il padre, che l'ha costretto per anni a una vita da «prigioniero».

John Erik si racconta davanti a Veronica Peparini.

Il dramma familiare di John Erik

«Sto imparando tante cose qui dentro con le persone che ci sono e con tanta gente io non ero abituato affatto» ha esordito John Erik, sollecitato dalle domande di Veronica Peparini. All'insegnante di Canale 5 il ragazzo ha confessato di sentirsi sollevato e finalmente libero grazie alla sua esperienza da Amici 21.

«Qui dentro mi sta aiutando tantissimo perché per la prima volta mi ritrovo a fare quello che voglio io, a dire ciò che penso io e non altre persone», ha aggiunto il ballerino, che a proposito della difficile convivenza familiare ha ricordato un episodio doloroso. «Giusto l’anno scorso sono riuscito a fare Capodanno lontano dalla mia famiglia perché se prima gli chiedevo di passarlo con i miei amici lui diceva sempre di no. Mi sentivo prigioniero» ha ammesso John. «Poco poco che facevo qualcosa che non piaceva a mio papà non andava bene».

A proposito della separazione dei suoi genitori ha aggiunto: «Loro mi avevano abituato così tanto a stare insieme che è stato veramente pesante. Mi sentivo proprio prigioniero di qualcosa, ho dovuto tenere tutto e ho sfogato poi questo nella danza. Avevo tanto dolore represso, rabbia anche che riuscivo a sfogare nella danza. Io sto imparando tantissimo qua dentro perché ho tanto tempo per me che prima non avevo perché pensavo solo ad accontentare gli altri e non a quello che faceva bene a me». Tanta umiltà per un ragazzo che in poche puntate ha già dimostrato un grande potenziale.

