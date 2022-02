Amici 21, Giulia Pauselli incinta si defende dagli haters: «So bene cosa posso e cosa non posso fare» IL TWEET

Giulia Pauselli nel mirino degli haters. La ballerina professionista di Amici è in dolce attesa e ha scelto di continuare a ballare fin quando potrà. A comunicare la sua gravidanza è stato il compagno, il ballerino Marcello Sacchetta, durante una puntata del pomeridiano di Amici. Entrambi hanno deciso di vivere la gravidanza lontano dai social, proprio per gli i commenti negativi che potrebbero subire. Difatti, a poche settimane dalla notizia, impazzano già le cattiverie dei 'leoni da tastiera'. Su Twitter, Pauselli si è imbattuta in questo commento: «Comunque non si potrebbe ballare né saltare da incinta. Mi chiedo se sa quello che fa». Non è rimasta in silenzio la ballerina che ha risposto subito: «È per commenti come questi che ritengo sia opportuno non condividere troppo la mia gravidanza. Non c’è scritto da nessuna parte che non si può ballare in dolce attesa. Sono stata educata ad ascoltare il mio corpo sin da bambina, so bene cosa posso e cosa non posso fare».

Inoltre, su Instagram Giulia ha pubblicato anche dei video di un’atleta di taekwondo che si è allenata fino all’ottavo mese e un video di Lorella Cuccarini che balla incinta. In entrambi i casi i figli stanno benissimo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Febbraio 2022, 16:39

