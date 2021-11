Amici 21, Garrison in lacrime: candeline e abbracci per i suoi 66 anni. «Siamo una famiglia»

È ufficiale: Garrison torna ad Amici. Il ballerino che per molti anni è stato professore nella scuola per poi assentarsi del tutto, ora ritorna come giudice esterno. Riapparso nella passata edizione per giudicare una gara interna tra ballerini, quest’anno Garrison è molto più presente, anche nelle puntate delle sfide di danza. Nel daytime di oggi invece ha stilato una nuova classifica dei ballerini, che si sono messi in gioco coreografando una canzone da loro scelta. Ad accogliere Garrison, la padrona di casa Maria De Filippi con una sorpresa.

La registrazione è avvenuta il 4 novembre, giorno del compleanno di Garrison. Per l'occasione, la conduttrice ha preparato l’ospite ad ascoltare una canzone per lui e non solo. Sono entrati in studio tutti i ballerini professionisti e hanno portato una torta con la candelina da spegnere per Garrison. Il coreografo ha spento 66 candeline, ma sulla torta c’era solo un 6.

Di fronte a quella scena, Garrison si è subito commosso e, con lui, anche i ballerini che lo conoscono da diversi anni.

«Devo lavorare dopo, è vero oppure è tutto qua? Devo fare questa roba?», ha esclamato in tono scherzoso. E Maria l'ha invitato a tenere un discorso.

«Mi trovo davanti ballerini che ho cresciuto anche, ci ho lavorato - ha affermato -. Ci sono dei nuovi che apprezzo tanto. Nella danza siamo pochi, siamo un comune, siamo una famiglia e ne abbiamo passate di brutte. E tornare a lavorare, vedere le vostre facce e i vostri talenti mi fa solo piacere. Tanto».

E rivolgendosi a Giulia Stabile, il coreografo ha confermato: «Sei molto carina, mi piaci come danzatrice e mi piacciono i messaggi che porti. Sei molto positiva e utile nella nostra comunità. Benvenuta».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021

