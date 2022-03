Amici 21, figuraccia per LDA e Calma. Rudy Zerbi infuriato: «Ignoranti e presuntuosi»

Figuraccia per LDA e Calma. Nel daytime è andato in onda uno sfogo dei due allievi si Amici contro un brano assegnato per il prossimo Serale. Non è la prima volta che un allievo si lamenta di un’assegnazione, ma stavolta LDA, ancor più di Calma, sembra aver esagerato. Entrambi si sono lamentati della canzone La Paranza di Daniele Silvestri, su cui dovrebbero duettare sabato prossimo. La frase sulla quale hanno concentrato il loro rifiuto è «La paranza è una danza che si balla con la panza».

LDA ha detto persino di doversi vestire da papere per cantare questo brano. Il figlio di Gigi D'Alessio ha ripetuto più volte che parlava con il dovuto rispetto per Silvestri, l’autore del brano, ma non è servito a tanto. Le sue esternazioni, e quelle di Calma, non sono per niente piaciute né al web né a Rudy Zerbi. Sui social tanti hanno condannato il loro atteggiamento verso La Paranza, questo perché non si sono documentati sul reale significato della canzone. Zerbi li ha convocati, palesemente deluso e amareggiato, e ha mostrato un filmato ai due con il reale significato della canzone La Paranza, ma li ha anche informati su altro. E forse è questa la rivelazione che ha spiazzato davvero tutti: Zerbi ha firmato questo progetto con Daniele Silvestri. Prima di entrare in tutto e per tutto nel mondo di Maria De Filippi, infatti, Rudy è stato produttore discografico per la Sony e anche presidente della divisione Sony Music Italia. «Siete ignoranti, presuntuosi, supponenti, saccenti. E fate una figura terribile. Sembrate quello che poi di vostro non siete, ma davanti a una roba del genere mi vergognerei. Ci vestiamo da papera? La panza? Non sapete neanche di cosa parlate. […] Siete cascati male e sapete perché? Il discografico di quel pezzo, il contratto di quella canzone l’ho fatto io. Ero io con Daniele Silvestri e sono io che insieme a lui ho lavorato e promosso quella canzone».

LDA ha provato a giustificarsi, ha parlato di momenti e di crisi che li hanno portati a sfogarsi in quel modo. Zerbi però non ha accettato ulteriori giustificazioni: «Entrambi adesso imparate prima di giudicare a capire come stanno le cose. Cercate di essere più umili. E terzo, mettetevi alla prova. Siete tanto brillanti quando dovete parlare, meno quando dovete cantare. […] Migliorate, crescete e documentatevi prima di parlare».

