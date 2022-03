Amici 21, anticipazioni: ecco chi è stato eliminato nella seconda puntata. Sabato 26 marzo tornano su canale 5 gli allievi della scuola più famosa d'Italia. Proprio come l’anno scorso le puntate sono registrate il giovedì pomeriggio e quindi siamo in grado di svelare chi sono gli eliminati. Attenzione l'articolo contiene spoiler.

Le luci di Amici 21 si accendono per il secondo serale in onda domani sabato 26 marzo. Poichè, come per gli anni precedenti le puntate non sono in diretta, ma registrate, in rete sono circolati i primi spoiler. Per chi non vuole conoscere cosa accadrà domani sera consigliamo di non proseguire, e magari seguire la diretta minuto per minuto di Leggo.it.

AMICI 21 - ATTENZIONE SPOILER

Per tutti i curiosi ecco cosa accadrà durante la seconda puntata di Amici 21:

La prima sfida è tra la squadra Zerbi-Celentano contro i "CuccaTodo" Cuccarini-Todaro. Al ballottaggio finiscono Luigi, Leonardo e Calma. Il primo eliminato è Calma

Stesse squadre in sfida anche per la seconda sfida: Al ballottaggio finiscono Christian, Alex e Nunzio. Il candidato all’eliminazione è Christian.



Nella terza e ultima sfida lo scontro è tra Zerbi-Celentano e Peparini-Pettinelli. Al ballottaggio finiscono Albe, Crytical e John Erik. A rischio eliminazione è Crytical.

Il verdetto finale tra Christian e Crytical dovremmo scoprirlo durante la diretta di sabato sera, ma secondo l'account twitter Amici news, ad essere stato eliminato dovrebbe essere Crytical.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Marzo 2022, 15:36

