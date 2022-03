Amici 21, diretta seconda puntata: Irama super ospite del serale. In prima serata su canale5 Maria De Filippi conduce il nuovo appuntamento con il serale di “Amici” che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it. Continua la corsa verso la vittoria dei 16 talenti rimasti in gara.

Gli allievi di Amici 21 rimasti in gara sono:

Per la squadra Zerbi-Celentano: Luigi, Lda, Calma,Carola Leonardo e Michele.

Per la squadra Cuccarini-Todaro: Alex Aisha, Sissi, Nunzio, Serena, e Christian.

Per la squadra Pettinelli-Peparini; Crytical, Albe, John, Erik e Dario.

A valutare le performance la giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Super ospite della puntata il cantautore Irama che si esibisce in un medley di “Ovunque sarai” e “5 gocce”brani estratti dal suo nuovo progetto discografico “Il giorno in cui ho smesso di pensare”. In studio l’ironia dirompente di Nino Frassica che torna con il suo circuito parallelo “Amici senior”.

