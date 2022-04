Amici 21, diretta quarta puntata: il superospite del serale è Sangiovanni

Amici 21, diretta quarta puntata: Super ospite Sangiovanni. Questa sera torna su canale5 Maria De Filippi con il talent show più longevo della tv italiana che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it. Sono dodici gli allienvi in gara e due dovranno abbandonare il programma durante questo serale.

Tantissime sfide tra gli allievi e gag dei professori, sono questi gli ingredienti del successo di Amici 21. Sono 12 gli allievi di Amici 21 rimasti in gara:

Albe, Crytical E Dario - Squadra Pettinelli- Peparini

Lda, Luigi, Carola E Michele - Squadra Zerbi-Celentano

Aisha, Alex, Sissi, Nunzio E Serena - Squadra Cuccarini-Todaro

Giudici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto E Stash. In scena ancora una volta “Amici Senior” con l’irresistibile conduzione dell’attore Nino Frassica quali piacevoli e divertenti sorprese artistiche. "Corto circuito” e “Cielo dammi la luna” e’ il medley della stella del pop Sangiovanni, ospite della quarta puntata, che presenta sul palco di Amici21 due estratti dall’album “cadere volare” (uscito l’8 aprile)

