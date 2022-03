Amici 21, diretta prima puntata: ospiti speciali Elisa e Nino Frassica. Questa sera in prima serata Maria De Filippi tona su canale 5 con l'attesissimo serale, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it. A giudicare le performance dei 18 allievi in gara, la giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash.

Leggi anche > Gf Vip, Jessica a Verissimo: «Sogno di condurre un talk show. Barù? Ho una cotta per lui»

Sono passati esattamente sei mesi dal 19 settembre 2021(data di inizio di questa nuova edizione) e dopo tante ore di lezione, di fatica, di sveglia al primo mattino e di complicate sfide per mantenere ben saldo il banco della scuola… eccoci finalmente arrivati alla fase Serale del Talent di successo firmato Maria De Filippi che prende il via questa sera, sabato 19 marzo: dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma.

Super ospite della prima puntata l’amatissima artista Elisa che canta “O Forse sei tu” (certificato platino) brano classificatosi al secondo posto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo e premiato dall’orchestra del Festival come miglior composizione dell’intera kermesse musicale. Il sipario comico vede la straordinaria partecipazione dell’attore e conduttore Nino Frassica.

AMICI 21 - LE SQUADRE

Sono diciotto i talenti in gara per la vittoria (9 cantanti e 9 ballerini). Ognuno di loro appartiene a una squadra che vede tre coppie di Prof così schierati:

Alessandra Celentano con Rudy Zerbi che rappresentano LDA, Luigi, Calma, Gio Montana (cantanti) e Carola, Leonardo, Michele (ballerini);

Lorella Cuccarini con Raimondo Todaro che guidano la squadra formata da Aisha, Alex, Sissi (cantanti) e Christian, Nunzio, Serena (ballerini)

Anna Pettinelli con Veronica Peparini con Albe, Crytical, (cantanti) e Alice, Dario, John Erik (ballerini).

AMICI 21 - I CANTANTI

I cantanti che hanno lavorato con i maestri Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sono: Aisha, Alex, Sissi, Albe, Crytical, Calma, LDA, Gio Montana e Luigi

AMICI 21 - I BALLERINI



I ballerini che hanno lavorato nel corso dei mesi con i professori Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Veronica Peparini: Carola, Leonardo, Michele, Alice, Dario, John Erik, Christian, Nunzio e Serena.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Marzo 2022, 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA