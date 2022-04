Amici 21, diretta del 30 aprile: super ospite Ghali. Ecco chi sarà eliminato questa sera. Il conto alla rovescia è iniziato si avvicina la finale. Sono rimasti in otto gli allievi in corsa per la vittoria, e questa sera durante la puntata che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it, scoprire chi dovrà lasciare per sempre la scuola più amata d'Italia.

Ecco i talenti di Amici 21 ancora in gara che si sfideranno questa sera durante la settiman puntata:

Luigi e Michele del team Zerbi-Celentano

Alex, Sissi, Serena e Nunzio del team Cuccarini-Todaro

Albe e Dario del team Pettinelli-Peparini

Settimo appuntamento anche con il talent condotto da Nino Frassica. In studio super ospite l’iconico Artista Ghali che presenta il nuovo singolo “Fortuna” estratto dal nuovo album (in uscita il 20 maggio)

