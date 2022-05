Amici 21, come si potrà accedere alla finale: il meccanismo e quanti finalisti ci saranno

Sono state finalmente divulgate le regole per la finale di Amici 21: ecco come funzionerà l’accesso all’ultima puntata e alla sfida che porrà fine a quest’edizione della scuola di Maria De Filippi. Tra regole per la qualificazione alla finale e numero di finalisti, andiamo a vedere tutto ciò che occorre sapere. Photo Credits: Ufficio Stampa Red Communications; music: "Funday" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Amici 21, la finale e la preoccupazione su Alex Wyse: di cosa hanno paura i suoi fan

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Maggio 2022, 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA