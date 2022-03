Amici 21, Christian Stefanelli pronto a lasciare il talent. Poi il messaggio di incoraggiamento di Mattia Zenzola

Ad Amici 21 la sfida si fa sempre più dura in vista del serale. Lo sa bene Christian Stefanelli che dopo la prova di domenica si è detto deciso a lasciare il talent. Tutta colpa delle parole che Alessandra Celentano e Veronica Peparini gli hanno rivolto dopo la sua performance.

Christian Stefanelli ad Amici 21.

Christian Stefanelli pronto a lasciare Amici 21

Dopo l'esibizione, il ballerino è stato giudicato poco pronto per il serale dalle due maestre, che gli hanno negato la maglia oro. Complice l'indecisione del suo insegnate Raimondo Todaro, il ragazzo si è scoraggiato e ha dichiarato di essere pronto ad abbandonare la scuola: «Io con la testa sto già a casa, non ha più senso continuare, credimi. Era il mio sogno, ora non lo è più. Non tornerò più indietro» ha detto Christian, mentre Maria De Filippi cercava invano di farlo ragionare.

Le parole di Maria De Filippi

«Sostanzialmente non ha più senso per quello che ti hanno detto, ma cosa ti hanno detto di nuovo? Emanuel Lo ti ha fatto un complimento e tu hai visto solo il negativo. Perché pensi che tutti ti stanno dicendo che c’è qualcosa che non va» ha detto la conduttrice di Amici 21, cercando di fare chiarezza nella mente del ballerino.

Il messaggio di Mattia Zenzola

Il professionista di hip-hop in effetti si è limitato a dargli dei consigli tecnici, senza chiudere alla possibilità di accedere al serale, ma a Christian non è bastato per riprendersi dalla delusione. Ormai il ragazzo non starebbe più bene come un tempo e non riuscirebbe più a esprimersi all’interno del talent. Nel momento di massimo sconforto sono arrivate le parole dell'amico ed ex compagno di sfida Mattia Zenzola: «Sono con te e ricorda quello che ci siamo sempre detti: non si molla. Ti voglio bene fratè». Parole che non hanno lasciato indifferente il ragazzo, pronto forse a ripensarci all'ultimo.

