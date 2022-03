Amici 21, Christian Stefanelli ci ripensa: «Rimango al talent, voglio riprovarci»

Il serale di Amici 21 si avvicina e gli insegnanti stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli affinché le performance dei ragazzi siano all'altezza delle aspettative. Nel frattempo c'è un'evoluzione anche nella vicenda di Christian Stefanelli. Il ballerino di hip-hop, inizialmente convinto di lasciare il talent, alla fine avrebbe deciso di rimanere.

Leggi anche > Amici 21, Christian Stefanelli pronto a lasciare il talent. Poi il messaggio di incoraggiamento di Mattia Zenzola

Il ripensamento di Christian Stefanelli ad Amici 21

Dopo la delusione per i commenti dei giudici, Christian era pronto a lasciare la famiglia di Amici 21 e abbandonare per sempre il suo sogno. Tuttavia, le parole dell'ex compagno Mattia Zenzola e una chiamata del maestro Raimondo Todaro avrebbero spinto il ragazzo a desistere.

A comunicarlo oggi all'insegnante è stato lo stesso Christian: «Voglio riprovarci, ho pensato tanto, tutti mi hanno fatto capire cosa va fatto. Mi dispiace che io abbia deluso te e voglio riprovarci a tutti i costi. Immagino quanta delusione ti abbia inferto».

La delusione di Raimondo Todaro

In replica al dietrofront di Christian, Raimondo Todaro non ha nascosto la propria delusione maturata per via della minaccia di un ritiro da parte del suo pupillo: «La mia delusione arriva perché saresti andato via senza la possibilità di abbracciarci». «Io quando ti ho telefonato ieri, non l'ho fatto per convincerti a rimanere perché io non devo convincere nessuno, anzi devi essere tu a convincermi a portarti al serale. Ti ho chiamato perché ti voglio bene e dal mio punto di vista stavi facendo una cavolata» ha aggiunto il giudice. «Non c'era motivo di arrivare a quel punto e ti volevo far ragionare sul punto che magari te ne saresti potuto pentire».

«Avevo un'opinione diversa di te, pensavo che avessi gli attributi per tirarti su e invece hai reagito scappando» ha detto Todaro, rimarcando la propria delusione. Prima di ricordagli: «Saranno più le volte in cui non ti senti al massimo, che quelle in cui ti senti da Dio».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Marzo 2022, 20:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA