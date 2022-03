Amici 21, Christian e Mattia finalmente insieme: abbracci e sorrisi fanno impazzire i fan

Amicizia ritrovata. Christian e Mattia, dopo l'esperienza nel talent Amici 21, sono di nuovo insieme. Fin da subito , i due hanno costruito un rapporto solido e profondo, che ha conquistato i fan. L'infortunio di Mattia lo ha costretto a interrompere il suo sogno, ma potrà tornare il prossimo anno, però Christian non ha retto il colpo. Dall’uscita di Mattia infatti, il ballerino non ha dato il massimo,almeno fino all'ultima puntata del Serale, quando però è stato eliminato. Adesso sono entrambi fuori dalla scuola di Amici 2022 e su Instagram oggi, a sorpresa, sono comparse le foto di Mattia e Christian insieme. «Finalmente insieme» ha commentato il ballerino pugliese.

Su Twitter, poi, circola anche il video dell’incontro tra i due, pubblicato dal latinista. Mattia era già in stazione, Christian è arrivato in macchina e appena si è fermato ha aperto lo sportello e si è precipitato dal suo amico. Si sono uniti in un forte abbraccio, Mattia si è lanciato al collo di Christian e sembravano non volersi staccare più. L’incontro ha commosso i fan, soprattutto quando i due hanno fatto il loro saluto ma subito dopo si sono abbracciati di nuovo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Marzo 2022, 22:33

