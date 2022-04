Amici 21, le anticipazioni della sesta puntata. Clamorosa eliminazione in vista

Mercoledì pomeriggio è stata registrata la sesta puntata di Amici 21, che sarà trasmessa su Canale 5 sabato 23 aprile 2022. Come di consueto pronti gli spoiler sull'eliminato di puntata e su tutto quello che è successo alle tre squadre nel programma condotto da Maria De Filippi.

Leggi anche > Amici 21, quinta puntata: Carola eliminata, sarà la nuova Giulietta. Il debutto ad ottobre al teatro Olimpico di Roma

Il sesto serale di Amici 21, andrà in onda come di consueto il 23 aprile 2022 su Canale 5, ma il programma è registrato, di conseguenza sono già online tutte le anticipazioni tv tramite l'account twitter di Amici news e il blog vicolo delle news. Se non volete spoiler sull’esito delle sfide a squadre e soprattutto sull’eliminato, vi consigliamo di non proseguire con la lettura dell'articolo.

AMICI 21, SESTA PUNTATA - SPOILER

A inaugurare la prima manche il team Cuccarini - Todaro che scelgono di sfidare subito la squadra Zerbi Celentano.

Lda vs Alex, vince Alex . Michele vs Nunzio, vince Michele. Guanto di sfida Sissi-Alex vs Luigi-Lda . Vincono Sissi-Alex. Michele viene salvato e al ballottaggio finale va Lda.

Nella seconda manche è ancora sfida tra Cuccatodo e i Celentano - Zerbi:

Luigi vs Alex vince Luigi. Michele vs Serena e Nunzio, vince Michele. Salva subito Serena. Al ballottaggio finale Nunzio.

Nella terza e ultima manche la sfida a squadre è tra Zerbi Celentano contro Pettinelli - Peparini

Michele vs Dario vince Michel. Michele vs Albe e Dario, vincono questi ultimi. Luigi vs Dario, vince Luigi. Al ballottaggio finale Dario. Subito salvo Dario.

Il ballottaggio finale è tra Nunzio che balla “Bella ciao”, e LDA canta “Il cielo è sempre più blu”.

Come sempre l'annuncio dell'eliminato viene dato ai ragazzi in casetta per evitare spoiler, ma anche in questo caso la notizia sembra essere trapelata. A dover abbandonare la scuola di Amici è Nunzio Stancampiano.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Aprile 2022, 14:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA