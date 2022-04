Amici 21, anticipazioni quarta puntata: ecco chi è stato eliminato e chi andrà al ballottaggio. Registrazione del nuovo serale che andrà in onda sabato 9 aprile terminata e come sempre puntualissime arrivano le anticipazioni di Leggo.it. Ci saranno due eliminazioni.

Puntualissime le anticipazioni sul quarto serale di Amici 21 che vedremo il prossimo sabato come sempre su canale 5. Attenzione da adesso in poi se non volete scoprire chi verrà eliminato e chi finirà al ballottagio consigliamo di non proseguire la lettura e attendere la diretta che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it.

Chi invece non ha voglia di aspettare può proseguire con noi la lettura.

Dopo lo stop della scorsa settimana causa Covid, torna tra i giurati Stash. Dalle anticipazioni svelate tramite l'account social Amicinews è trapelato il nome della prima eliminata che dovrebbe essere la cantante Aisha della squadra dei Cucca - Todo. Al ballottaggio nella prima manche vanno Sissi, Alex e Aisha. Salva subito Sissi. Eliminata definitivamente Aisha

Lorella e Raimondo dunque perdono la prima manche. Nella seconda manche è ancora Zerbi - Celentano contro Cuccarini - Todaro. Al ballottaggio finiscono Serena, Nunzio e Alex. Il primo ad essere salvato è Alex che ha cantato il suo inedito. Eliminato provvisorio Nunzio

Terza e ultima manche è Zerbi - Celentano contro Pettinelli - Peparini. Eliminato provvisorio Crytical. Secondo le anticipazioni dunque, al ballottaggio sarebbero finiti il ballerino Nunzio Stancampiano, della squadra Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro e il cantante Crytical della squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

L'ufficialità del secondo eliminato si avrà durante la puntata di sabato, ma secondo il vicolodelle news l'eliminato ufficiale della quarta puntata è Crytical con Nunzio che riesce a salvarsi nuovamente dopo essere finito al ballottaggio anche durante la puntata di sabato scorso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Aprile 2022, 07:18

