Amici 21, le anticipazioni di domenica 6 marzo: sfide e polemiche, chi andrà al serale?

Anticipazioni di Amici 21. Oggi c’è stata l’ultima registrazione e i professori hanno assegnato le ultime maglie per il Serale. L’attenzione è stata catturata da Gio Montana, allievo da poche settimane nella scuola ma che ha avuto un percorso con parecchie turbolenze. L’ultima è arrivata in settimana ed è stata l’eliminazione: Anna Pettinelli ha eliminato Gio Montana durante i daytime. Ha ritenuto opportuno mandarlo a casa dopo aver creduto in lui perché si è resa conto che non sarebbe riuscita a formarlo in tempo per il Serale.

A salvare in extemis Gio è stato Rudy Zerbi, che l'ha preso come suo allievo. In realtà era stato proprio lui a vederlo durante i casting di inizio febbraio, ma senza dargli un banco e, dopo pochi giorni lo ha fatto la Pettinelli. Zerbi ha accolto Gio nella sua squadra chiedendogli però di stupirlo, come sembra sia successo. Il giudice della gara di cover è stato Malgioglio, che ha dato un bel 9 proprio a Gio Montana, facendo sì che il primo posto fosse suo. Una vera e propria sorpresa, visto come è andato nelle gare delle puntate precedenti.

Gli altri cantanti non hanno preso parte alla gara perché hanno già la felpa del Serale. Luigi era primo nella classifica generale, si è presentato davanti a Rudy che gli ha chiesto di cantare ben quattro canzoni. Con quattro chitarre diverse. Però è servito perché Luigi è al Serale di Amici 21. Ma i colpi di scena che regalerà Gio Montana non sono ancora finiti. Beppe Vessicchio è tornato in studio per una nuova gara corale, stavolta sulle note di 50 Special. Questa la sua classifica:

LDA

Calma

Gio Montana

Crytical

Dopo il disastro della settimana scorsa sulla prova tecnica, stavolta Gio non è arrivato ultimo. Anche questo è stato un segnale per Zerbi. Dopo questa gara è stato LDA a presentarsi davanti al suo insegnante. Si è esibito con i brani Quello che fa male e con Perdere l’amore. Zerbi si è commosso e gli ha dato la maglia: LDA è al Serale di Amici 2022.

Anche per i ballerini c’è stata una nuova gara. Tra i giudici, tre in totale, presente anche Kledi. Questa la classifica con la media dei tre voti:

Alice – voto 7,8

Christian – voto 7,7

Leonardo – voto 7,6

Nunzio – voto 7

C’è stata una nuova discussione tra Nunzio e Alessandra Celentano. Il ballerino ha spesso dimostrato di avere un bel caratterino e lo ha confermato anche oggi. Sembra che Nunzio abbia detto alla Celentano che è un’ottima attrice. E pare che in studio sia calato il gelo. L'altro ballerino, Christian, ha ricevuto la maglia del serale dal prof. Raimondo Todaro, nonostante Celentano e Veronica Peparini non fossero d’accordo, ma come ha fatto notare anche Maria non spettava a loro decidere. Le conferme delle anticipazioni si attendono domencia domenica 6 marzo.

Dunque, stando alle anticipazioni, al serale il parterre di allievi sarà diviso come di seguito.

Cantanti:

Gio Montana (Giovanni Niro)

Albe (Alberto La Malfa)

Luigi Strangis

Sissi (Silvia Cesana)

Alex (Alessandro Rina)

Aisha Maryam

Calma (Marco Barbieri)

Crytical (Francesco Paone)

LDA (Luca D’Alessio).

Ballerini:

Leonardo Lini

Michele Esposito

Alice Del Frate

Carola Puddu

Nunzio Stancampiano

John Erik Dela Cruz

Dario Schirone

Christian Stefanelli

Serena Carella.

