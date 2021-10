Amici 21, anticipazioni di domenica 31 ottobre: ospite, sfide e nuovi ingressi. Ecco quali

Sarà una puntata ricca di colpi di scena e ospiti, quella di domenica 31 ottobre per il talent Amici 21. Registrata oggi, le anticipazioni della puntata riportano tra gli ospiti Michele Bravi e anche Giuseppe Zeno che presentarà la nuova fiction di Canale 5. Ospite anche Nek, che giudicherà una nuova sfida interna tra cantanti a tema canzone d’amore. L'alunno LDA canterà la canzone di papà Gigi, momento attesissimo da parte dei fan del giovane allievo di Rudy Zerbi.

LDA canterà "L’amore che non c’è", da cui nascerà una discussione con Anna Pettinelli: a quest’ultima l’esibizione non piacerà e contesterà la scelta di Rudy. Zerbi non si farà trovare impreparato e, anticipando la reazione della collega, chiederà di mandare in onda delle foto di altri padri e figli del mondo dello spettacolo, così da dimostrare che possono esserci papà bravi e figli altrettanto in gamba. Per LDA anche una sorpresa: suo fratello Claudio in collegamento.

Alex eseguirà le tre canzoni assegnate da Lorella Cuccarini per dimostrare di non avere sempre la stessa espressione sul palcoscenico. Ma Zerbi è riuscito ad anticipare tutte le espressioni che avrebbe fatto Alex e, stando alle anticipazioni di Amici 21 di chi era in studio, sembra che le abbia individuate alla perfezione.

Lorella però ha accettato il consiglio e ha affidato Alex al ballerino Spillo per imparare a esprimersi sul palco. A quanto pare Alex supererà il compito e gli verrà riconosciuto anche dallo stesso Zerbi. Todaro metterà in dubbio Mattia a causa dei suoi ultimi posti nelle gare di ballo interne. Raimondo non può metterlo in sfida, così in una lettera, letta da Maria, chiederà alle sue colleghe di farlo, nel caso volessero. Peparini e Celentano accetteranno e Mattia farà una sfida con Eleonora, ballerina di latino anche lei. Dopo un passo a due e tre improvvisazioni, Mattia vincerà la sfida.

Ma le anticipazioni non terminano qui. Altri dettagli vengono rivelate dal sito "Quello che tutti vogliono sapere": Christian, Guido e Tommaso vinceranno la sfida. Nella gara di canto sulle cover, invece, Nek metterà Rea al primo posto e Ale all’ultimo. Ma ci sarà anche l’ingresso di una nuova cantante: si chiama Sissi e pare che tutti i prof vorrebbero lavorare con lei. Dopo l’esibizione di Serena, che non ballerà la coreografia della Celentano, proprio la maestra criticherà il suo aspetto fisico. Naturalmente scoppierà la polemica in studio. Dario sarà il protagonista della la prova TIM, quindi avrà un’esibizione in più.

