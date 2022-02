Amici 21, Alessandra Celentano si scontra con Veronica Peparini, poi il malore in studio di Serena

Dopo lo scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano in merito alla performance di Mattia Zenzola, un nuovo litigio infiamma Amici 21. Stavolta a scontrarsi sono la Celentano e Veronica Peparini che, dopo l'esibizione di Serena, si sono confrontate sul loro diverso modo di intendere la danza.

L'esibizione di Serena ad Amici 21.

La discussione è nata in seguito alla decisione di Serena di portare una coreografia di modern, per dimostrare di sapere padroneggiare tutti gli stili. «La trovo brava nel modern ha una forza non scontata» ha commentato la Peparini dopo la performance.

Alla fine della prova però la Celentano ha espresso alcune perplessità: «Trovo che Serena abbia un bel movimento, anche nella dinamica è migliorata, ha fatto dei miglioramenti in generale, ma con la tecnica non ci siamo perché la tecnica del modern è la stessa della danza classica».

«Io ho portato questa coreografia e sono sicura di come l’ho fatta, però mi dà fastidio che si deve ridurre il tutto nel piede stesso – ha risposto la ragazza con disappunto –. Sono la prima a dire che la danza classica sempre, e sono la prima a dire che la tecnica modern deriva dalla classica. Io l'ho studiata contemporaneamente al modern, ma non è la stessa c'è tanto altro. Sembro la ragazza più chiusa del mondo, ma non sono così come dice lei».

Lo scontro tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini

Le parole di Serena non sono cadute nel vuoto, anzi hanno trovato d'accordo Veronica Peparini, che durante la puntata si è schierata dalla sua parte. «Perché devi farle credere che non può ballare? Non è come dici tu, non esiste solo quello e io credo che lei sia molto brava, ma come al solito non mi fai dire nemmeno una parola» ha detto la coreografa, attaccando Alessandra.

A quel punto la Celentano non è più riuscita a trattenersi e ha risposto a tono alle parole della collega: «Questi discorsi sono fuorvianti, perché lo sai molto bene come stanno le cose. Il tipo di modern che fa lei richiede una determinata tecnica. Continuate ad illudere e insegnare cose sbagliate. Io comunque apprezzo l’allieva che sei, apprezzo il tuo atteggiamento, il tuo impegno e apprezzo i progressi che hai fatto».

Il malore di Serena ad Amici 21

Come riporta Il Giornale, la discussione tra le due insegnanti sarebbe andata avanti per ore, se Maria De Filippi non fosse intervenuta segnalando un malore di Serena. Nel cercare di difendere la sua esibizione, la ragazza ha iniziato infatti a respirare male per poi accasciarsi a terra. A quel punto la conduttrice di Amici 21 l'ha raggiunta sul palco e l'ha invitata a calmarsi prima di dare la parola a Lorella Cuccarini, che con la sua simpatia e il suo incoraggiamento ha smorzato la tensione in studio e riportato la calma tra le insegnanti.

