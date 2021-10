Amici 21, Albe è sparito da Instagram: il suo bacio con Serena non è piaciuto all' "ex" fidanzata?

E' mistero sulla decisione di Albe, concorrente di Amici 21, di cancellare il suo profilo Instagram. Su Twitter i fan si stanno interrogando sul motivo della scelta e non sono mancate le accuse. A quanto pare, Albe si è ritrovato in un vortice di critiche che non si sarebbe aspettato. Sembrerebbe che il bacio scattato in casetta tra il cantante e Serena non sia piaciuto ai fan, soprattutto quando la sua ex fidanzata Giulia si è fatta avanti, parlando.

il. profilo. di. albe. è. sparito.



non so se è stato segnalato oppure si è staccato un attimo lui per via delle critiche ma SIETE SQUALLIDI. non siete nessuno per giudicare. ha lasciato la fidanzata e si è messo con un’altra? sticazzi è la risposta madonna che nervoso #Amici21 pic.twitter.com/u7EVS4oLp0 — dαiαnα | ITALY 2022 (@mrsxsprouse) October 25, 2021

L' ex fidanzata di Albe ha saputo del "tradimento" con la ballerina solo attraverso le anticipazioni, perché lui non ha ritenuto opportuno informarla dopo averla lasciata. Non sono chiari, però, i tempi con cui è avvenuto il tutto: Giulia, infatti, ha detto di essere stata lasciata quattro giorni prima delle anticipazioni. Non si sa, però, quando ci sono stati i baci visto che il daytime mostra immagini di qualche giorno prima. Quindi non è da escludere che Albe abbia prima lasciato Giulia e poi baciato Serena.

Ma, come spesso accade, il pubblico ha creato degli schieramenti e molti hanno difeso Giulia, accusando Albe di averla tradita con Serena. Per questo è in corso una guerra su Twitter, tra chi difende Albe e chi tifa per il suo nuovo amore nel talent.

Molti, inoltre, legano questo motivo alla sparizione da Instagram: sarà vero? E intato fra i commenti si legge: «Siete squallidi. Non siete nessuno per giudicare», e ancora: «Innamorarsi è umano, non lo controlli».

