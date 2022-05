Amici 21, il grande gesto d'amore di Albe per la sua Serena: «Il mio sogno era finire con te questo percorso»

Un scherzo "crudele" di Maria De Filippi ha svelato l'animo nobile di Albe. Durante la semifinale di venerdì 7 maggio la conduttrice ha detto al cantante e alla sua fidanzata, Serena, che avrebbero dovuto scegliere loro chi meritava di disputare la finale di Amici 21 la prossima settimana. Albe non ha esitato un secondo cedendo il posto alla sua amata... ma andiamo con ordine.

leggi anche > Amici 21, la Celentano fa piangere Dario: «Sono malefica ma non bugiarda». Peparini furiosa

La semifinale di Amici 21 che si è disputata venerdì 7 maggio ha riservato una bellissima sopresa per gli alunni della scuola. A passare subito il turno sono Sissi, Luigi e Michele. I restanti quattro - Dario, Albe, Serena e Alex - si sono giocati il tutto per tutto al ballottaggio e hanno scoperto l'esito della votazione solo tornando in studio uno alla volta.

Il primo è Alex, Maria De Filippi gli comunica che: «Non ci sono stati dubbi su di te da parte della giuria, sei in finale». Poi è il turno di Dario che però è eliminato.Infine viene chiamata in studio la coppia, Albe e Serena. Ed è qui che la De Filippi architetta lo scherzo.

«Alex è il quarto finalista - comunica la conduttrice ad Albe e Serena - non l'ha presa Dario, e poi c'è il quinto finalista. Succede però una cosa, la giuria ha dato dei voti da 0-10 e con lo spoglio dei voti siete a parimerito. I finalisti sono 5 e quindi sta a voi due scegliere chi va in finale».

Albe e Serena sono increduli. Mentre Albe non esita un secondo a cedere il suo posto a Serena, la ballerina non vuole scegliere. «E' il tuo sogno - dice il cantantdi "Giravolte" - si è anche il mio, ma tu ci tieni di più». Lo scherzo termina con la De Filippi che comunica che per la prima volta nella storia di Amici la finale sarà a sei. Albe abbraccia la maglia e si stende a terra in lacrime, piance anche Serena.

«Ero consapevole del percorso fatto - spiega Albe parlando con Serena - io non vedevo l'ora di vedere lei con la maglia, è come quando sono entrato stessa sensazione, il mio sogno era finire con te questo percorso»

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Maggio 2022, 07:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA