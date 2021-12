Amici 21, volano parole grosse fra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli: «Sei un rincogli…to»

l litigi fra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, ormai, non sono una novità, ma una costante. E così, spazio ad un nuovo diverbio per la puntata di oggi. Come è già successo, i due professori di canto hanno discusso per gli alunni dello scorso anno scorso, ovvero Sangiovanni e Aka7even. Anna nelle passate settimane ha fatto presente al collega che Aka è volato agli MTV Awards, così oggi Zerbi ha risposto facendo presente il nuovo traguardo di Sangiovanni. In realtà, però, il litigio è nato quando Maria De Filippi ha dato la parola a Zerbi, che ha chiesto alla produzione di far ascoltare i nuovi inediti di LDA, Luigi e Nicol.

Leggi anche - Gf Vip, rivoluzione in vista: ecco chi entra e chi esce. E spuntano grosse sorprese

Sentendo tutto ciò, Anna Pettinelli ha domandato come mai si sarebbero esibiti solo loro tre con i nuovi inediti e Rudy le ha spiegato di averlo chiesto. La prof, un po’ risentita, ha anche provato a portare Lorella Cuccarini dalla sua parte ma non ci è riuscita. «Perché sei così piccata? Sentiamo questi inediti, qual è il problema». Così proprio Zerbi ha avuto l’ultima parola, invitandola a guardare un video su Malibù di Sangiovanni, brano più ascoltato di Spotify del 2021.

Nelle immagini c’era proprio l’esibizione dell’ex allievo al Serale dell’anno scorso, con una Anna Pettinelli annoiata e scocciata quando la inquadravano. Zerbi ha fatto notare proprio questo, dicendo che non aveva una faccia allegra: «Si vedeva che lo apprezzava sin dal primo giorno, il cecchino Pettinelli che non sbaglia un colpo, era proprio una gioia». La Pettinelli lo ha subito corretto: «Sei talmente rincogli…to che non ti ricordi le cose».

Quindi ha spiegato che anche lei avrebbe voluto Sangiovanni, solo che il cantante scelse Zerbi. E di lì, lei ha cambiato idea sul giovane cantante, iniziando a criticarlo. Per Anna invece era una cosa quasi scontava: lei criticava Sangio, Zerbi criticava Aka7even.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Dicembre 2021, 20:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA