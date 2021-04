Amici 20: Zerbi flirta con la ballerina, la De Filippi lo rimprovera: «Rudy ora basta!». La quarta puntata del serale è all'insegna del divertimento scanzonato. Non solo sfide ma anche battute tra giudici, corpo di ballo e conduttrice. Insomma tanti litigi in meno, più risate.

Leggi anche > Amici 20: Giulia e Sangiovanni fanno innamorare i fan che sognano un amore come il loro

Dopo aver detto di aver ricevuto a casa Arisa - frase smentita successivemente dopo le insistenze della cantante - Rudy Zerbi ha "preso di mira" la ballerina professionista di Amici 20 Francesca Tocca.

Mentre la Celentano stava descrivendo il suo guanto di sfida contro Martina, Rudy Zerbi ha provato a flirtare con la splendida ballerina fasciata in un abito luccicante e con le frange. Ma la De Filippi, a cui non sfugge nulla, lo rimprovera divertita: «Scusa, so che stai facendo un discorso serio - rivolgendosi alla Celentano - e te lo faccio rifare, ma volevo dire a Zerbi di smetterla di fissare Francesca! La tua collega parla e tu guardi Francesca. Rudy, smettila!».



Zerbi non nega di essere affascinato dalla Tocca e dopo l'esibizione della ballerina ha mostrato un foglio con la scritta "Stvolando". Un meme perfetto per i social.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Aprile 2021, 23:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA