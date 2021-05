Amici 20, la verità sul triangolo Martina, Raffaele e Aka7even: «Una situazione scomoda»

L'esperienza di Martina Miliddi ad Amici 20 è stata intensa da ogni punto di vista. Lasciato Aka7even quando era ancora a scuola ha manifestato interesse per Raffaele Renda, altro suo compagno d'avventura. Il triangolo che si è consumato nella scuola continua a monopolizzare l'attenzione degli utenti dei social. «Stiamo imparando a conoscerci», fanno sapere Martina e Raffaele accontentando i fan curiosi.

Amici 20, il triangolo Aka7even, Raffaele Renda e Martina Miliddi

Aka7even è ancora dentro la scuola e non sa cosa sta accadendo fuori, ma ha molto sofferto per Martina. La ballerina e il cantautore eliminato, invece, hanno ripreso a frequentarsi una volta usciti dal talent. Intervistato da ComingSoon, Raffaele ha dichiarato: «Ho cercato di gestire la situazione perché per me era davvero scomoda. Io avevo instaurato un bel rapporto di amicizia con Luca (Aka7even) e con Martina. Ho deciso di restarne fuori e lasciarli chiarire da soli. Qualsiasi cosa avrei preferito viverla fuori. Non volevo passare come quello che aveva diviso una coppia, come il ‘cattivo’ della situazione, anche perché queste cose non mi appartengono. Nella casa, Martina è stata una persona fondamentale per me. Posso dirti che oggi stiamo imparando a conoscerci».

Amici, 20 la storia di Martina

Anche Martina aveva parlato del legame con Aka7even a Verissimo: «La nostra storia si è conclusa ad Amici. Vorrei restasse lì, come un ricordo bello di questo percorso».

